Пекин, , 11:20 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) должен прекратить очернять Китай. Об этом 30 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc. gov. cn

По словам китайского дипломата, новая стратегическая концепция НАТО «игнорирует факты, выдавая черное за белое», очерняет внешнюю китайскую политику, делая «безответственные замечания о нормальном военном развитии Китая и политике национальной обороны» и поощряя конфронтацию, а также менталитет холодной войны и идеологическую предвзятость.

«Китай серьезно обеспокоен этим и решительно выступает против этого», — сказал Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что в новой стратегической концепции утверждается, что политика властей Китая является противоречащей интересам и ценностям альянса.