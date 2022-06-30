Лондон, , 11:20 — REGNUM Реальные располагаемые доходы домохозяйств в Великобритании снизились в первом квартале из-за инфляции — это четвертое подряд квартальное снижение, сообщает 30 июня Financial Times.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики, показали, что номинальный рост доходов домохозяйств был нивелирован повышением цен, что привело к падению доходов на 0,2% в реальном выражении.

Последние данные не учитывают влияние роста цен на энергоносители и повышения налогов в апреле 2022 года, которые, как по расчетам, еще больше снизили покупательную способность британских домохозяйств.

Главный экономист Capital Economics по Великобритании Пол Дейлс сказал, что это снижение «оставляет домохозяйствам немного меньший резерв, чем мы ожидали, необходимый, чтобы справиться с гораздо большим падением реальных доходов во втором и третьем квартале из-за резкого роста инфляции».

По словам Дейлса, в течение 2022 года ожидается «снижение реальных доходов примерно на 2%», однако домохозяйства «снизят норму сбережений, чтобы смягчить удар», и это поддержит потребление.

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