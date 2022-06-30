Донецк, 30 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел двух населённых пунктов Донецкой Народной Республики — Доломитного и Новосёловки. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 10:12 с позиций в населённом пункте Николаевка Вторая вёлся обстрел Доломитного, выпущено 15 снарядов калибра 152 мм.

В 10:31 из Новгородского обстреляна Новосёловка, выпущено шесть мин калибра 120 мм.