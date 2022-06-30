Томск, 30 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело против депутата Законодательной думы Томской области, подозреваемого в совершении ДТП с тяжкими последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

По данным следствия, 10 июня парламентарий за рулём автомобиля Toyota Highlander выезжал с прилегающий территории на проезжую часть улицы Елизаровых. Не предоставив преимущество, он совершил столкновение с мотоциклом Honda X4 под управлением 24-летнего мужчины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью. В настоящее время следователи СО по Кировскому району г. Томск устанавливают обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.