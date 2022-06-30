Рига, , 11:18 — REGNUM

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

Эксперты оценили около 300 объектов советского периода истории Латвии, которые потенциально подлежат демонтажу, сказала в интервью Латвийскому радио директор Латвийского музея оккупации Солвита Виба.

Эксперты действуют на основании принятого парламентом страны 16 июня 2022 года Закона «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики». Закон требует, чтобы такие объекты были демонтированы к 15 ноября 2022 года.

После оценки экспертов перечень объектов, подлежащих демонтажу в летний период, должно определить правительство, говорится в сообщении латвийского портала bb. lv.

В основном эти объекты представляют собой мемориальные доски или камни, поэтому они не представляют особой сложности в демонтаже, но есть и более крупные объекты и скульптурные образования.

Наибольшее количество потенциально подлежащих демонтажу объектов находится в Риге, включая и «главную цель» борцов с советскими памятниками — мемориальный комплекс Освободителям Риги.