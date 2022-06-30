Саратов, 30 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Поверил мошеннице и перевел на «безопасный» счет более 2 млн рублей житель Саратовского района. Пострадавший с заявлением обратился в полицию, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Разговор по телефону

По словам заявителя, позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она убедила мужчина, что с его счета произошел несанкционированный перевод денежных средств. Перечисление денег на безопасный счет позволит сохранить сбережения. Мужчина поверил собеседнице и через банкомат перевел 2,1 млн рублей на продиктованный мошенницей счет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница Заводского района города Саратова лишилась 1,738 млн рублей после беседы с лжебанкиром.

Читайте также: Жительница Саратова пострадала от лжебанкира