Москва, 30 июня 2022, 11:16 — REGNUM Идея Макрона о создании Европейского политического сообщества (ЕПС) из стран, которые не входят в ЕС, но расположены рядом, с одной стороны, выглядит как утешительный приз для той же Турции, которую не берут в ЕС уже лет 30, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, идею создания политического сообщества со странами Европы, не входящими в Евросоюз, включая те, которые получили статус кандидатов в ЕС, предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
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