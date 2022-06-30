Москва, 30 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Идея Макрона о создании Европейского политического сообщества (ЕПС) из стран, которые не входят в ЕС, но расположены рядом, с одной стороны, выглядит как утешительный приз для той же Турции, которую не берут в ЕС уже лет 30, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Но, идея Макрона глубже. ЕС проигрывает конкурентную борьбу США, евро за год потерял 18% по отношению к доллару, американцы заставляют рушить комфортную энергосреду в Европе, а европейские лидеры и элиты не могут им сопротивляться. Почему? Вопрос отдельный.

Идея Макрона в том, чтобы создать второй экономический контур, который позволит странам Евросоюза зарабатывать на тех, кто тянется к ним. США будут доить ЕС, А Евросоюз будет доить ЕПС.

На этом фоне БРИКС выглядит гораздо привлекательное — только взаимовыгодное сотрудничество», — высказал свое мнение политлог.

Как сообщало ИА REGNUM, идею создания политического сообщества со странами Европы, не входящими в Евросоюз, включая те, которые получили статус кандидатов в ЕС, предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

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