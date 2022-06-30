Красноярск, 30 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 1 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону, ссылаясь на данные синоптиков. Также прогнозируются шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.

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Порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с местами ожидаются на юге Таймыра. В Туруханском районе местами сильные дожди и грозы. В Эвенкии прогнозируется жаркая погода (до +30 градусов и выше), но при этом местами ожидаются грозы.

Добавим, в южных районах Красноярского края, а также на юге Таймыра местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде жителей края также предупредили 30 июня.