Москва, , 11:46 — REGNUM Пятый студийный альбом американского рэпера Кендрика Ламара под названием Mr. Morale & the Big Steppers официально стал доступен на российских музыкальных платформах. Об этом сообщил портал VSRAP 30 июня.

Кендрик Ламар с семьёй Скриншот поста в Instagram*

Теперь прослушать проект можно на стриминговых площадках VK Music и «‎Яндекс. Музыка»‎. Стоит отметить, что в России пластинка стала доступна для прослушивания лишь спустя полтора месяца с момента мировой премьеры.

Напомним, выход альбома Mr. Morale & the Big Steppers состоялся 13 мая 2022 года. Пластинка стала первым полноформатным релизом Кендрика Ламара с 2017 года.

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