Донецк, 30 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли населённые пункты Доломитное и Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Доломитного со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:12 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 15 снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 10:31 украинские нацисты обстреляли Новоселовку, выпустив по ней шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на протяжении десяти недель с начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате 1019 обстрелов со стороны киевских боевиков погибли 69 человек, включая трёх детей.