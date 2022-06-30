Вашингтон, 30 июня 2022, 11:14 — REGNUM Министр по вопросам равенства Испании Ирене Монтеро в Вашингтоне подтвердила «феминистскую политику» испанского правительства в таких областях, как репродуктивное здоровье. Об этом пишет агентство EFE.
Верховный суд США ранее отменил постановление от 1973 года, которое делало аборты на федеральном уровне законными.
Монтеро, находясь в столице США вместе с государственным секретарем по вопросам равенства и борьбы с гендерным насилием Анжелой Родригес, заявила, что чувствует «обеспокоенность» по поводу того, что она считает «шагом назад» в области прав женщин в этой стране после решения Высокого суда.