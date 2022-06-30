Вашингтон, 30 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Министр по вопросам равенства Испании Ирене Монтеро в Вашингтоне подтвердила «феминистскую политику» испанского правительства в таких областях, как репродуктивное здоровье. Об этом пишет агентство EFE.

TeleK Televisión Ирене Монтеро

Верховный суд США ранее отменил постановление от 1973 года, которое делало аборты на федеральном уровне законными.

Монтеро, находясь в столице США вместе с государственным секретарем по вопросам равенства и борьбы с гендерным насилием Анжелой Родригес, заявила, что чувствует «обеспокоенность» по поводу того, что она считает «шагом назад» в области прав женщин в этой стране после решения Высокого суда.