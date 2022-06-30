Москва, , 11:13 — REGNUM Минтранс поддерживает акцию по компенсации части стоимости за проезд по платным дорогам. Об этом говорится в ответе министерства на обращение вице-спикеров Госдумы, где депутаты просят о возмещении автолюбителям части стоимости проезда по платным автомобильным дорогам в летний период 2022 года.

Платная дорога Дарья Антонова © ИА REGNUM

Минтрансом и «Автодором» поддерживается проведение предложенной акции и проработка вопроса выделения субсидий организациям, осуществляющим операции по банковским картам для последующей компенсации понесенных затрат пользователей на оплату проезда по платным автомобильным дорогам в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», отмечает «Интерфакс».

Речь идет о компенсации части платного проезда по М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области и платным участкам автомобильной дороги М-11"Нева» км 58 — км 147 и км 208 — км 684.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы разных фракций обратились к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой ввести дорожный кешбэк. Парламентарии обратили внимание на то, что южные аэропорты до сих пор закрыты и в этой связи поездка на машине — отличная идея для семейного путешествия, но за ровные дороги нужно платить.

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