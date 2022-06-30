Якутск, , 11:18 — REGNUM В рамках расследования авиапроисшествий в Якутию приедут члены комиссии Межгосударственного авиационного комитета. Об этом 30 июня заявил временно исполняющий обязанности руководителя якутского филиала организации Алексей Борисов, сообщило ЯСИА.

Вертолёт Ми-8 Dmitry Terekhov

Читайте также: В Якутии усилят мероприятия по обеспечению безопасности авиаполётов

Представителей МАК в Якутии ждут 2 июля.

«Проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего. В субботу прибывают из Москвы члены комиссии Межгосударственного авиационного комитета, участие принимают специалисты нашего управления. Расследование будет проведено в установленный срок — в течение 30 дней. Если потребуется провести дополнительные проверки, возможно, придется продлить срок», — сказал Алексей Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Якутии пропал с радаров в Кобяйском районе Якутии самолёт Ан-2 с тремя людьми на борту, его до сих пор не нашли. 22 июня совершил жёсткую посадку в Оленёкском районе Ан-30, пострадали семь человек, погибших нет. Вертолёт Ми-8 потерпел крушение 29 июня, на борту находились 23 человека, все живы, 15 пострадали.