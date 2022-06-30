Екатеринбург, 30 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Новым депутатом свердловского Заксобрания станет Алексей Свалов. Такое решение 30 июня принял президиум регионального политсовета «Единой России», сообщает пресс-служба областного отделения партии.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

Он придёт на смену бывшему главе Серова Владимиру Анисимову. Ранее тот досрочно сложил свои полномочия.

Решение о передаче мандата Свалову было принято единогласно. Теперь оно будет направлено в президиум Генсовета для согласования. Сам кандидат в ответном слове поблагодарил коллег.

«Для меня это большая ответственность. И со своей стороны я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие в полной мере», — отметил кандидат.

Алексей Германович Свалов родился в Нижнем Тагиле 19 июня 1984 года. В настоящее время он возглавляет управление общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК». Также Свалов является экспертом регионального отделения ОНФ.