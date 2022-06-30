Краснодар, 30 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В отставку с поста руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края ушёл Иван Куликов, об этом сообщили 30 июня в пресс-службе правительства региона. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Куликов покинул должность руководителя департамента по собственному желанию, в связи с переходом на новую работу, какую именно — не уточняется. Исполнять обязанности главы департамента промышленной политики будет первый замруководителя Владимир Мостовой.

Ивану Куликову 39 лет, он уроженец Иркутской области, там он закончил вуз и начал трудовую деятельность. В Краснодарский край Куликов переехал в 2011 году, занимал должности в департаменте инвестиций и проектного сопровождения края, в министерстве стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности, минэкономики Краснодарского края. Пост руководителя департамента промышленной политики края возглавлял с 2017 года.