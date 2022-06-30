Элиста, 30 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили десять носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением шесть ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 30 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

В одном действующем в Элисте ковидном госпитале лечение получают восемь пациентов. Тяжёлых случаев COVID-19 у заболевших нет.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 51 823 случая заражения коронавирусом, выздоровели 50 835 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 843 человека.