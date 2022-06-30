Иркутск, 30 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 30 июня извещает о ДТП со смертельным исходом, произошедшем сегодня ночью на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь».

МВД Черемховском районе в результате ДТП погиб водитель большегруза

Водитель автомобиля Scania с полуприцепом не выбрал безопасной дистанции и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем Man с полуприцепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель автомобиля Scania, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендует участникам дорожного движения соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными при движении в темное время суток.

Как сообщало ИА REGNUM, сутки 29 июня в Иркутске произошло два дорожно транспортных происшествия, в которых погибли люди.

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