Уфа, 30 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Старший советник юстиции Алексей Романов назначен на должность Ишимбайского межрайонного прокурора сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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Сообщается, что соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.

Отмечается, что Романов родился в 1983 году в г. Уфе. В 2006 году стал выпускником Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция». Служит в органах прокуратуры Башкирии с июля 2006 года. Занимал должности старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Уфы, заместителя прокурора Ермекеевского и Давлекановского районов, прокурора Зилаирского района, заместителя прокурора Кировского района г. Уфы.

Поощрялся прокурором Башкирии за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что младший советник юстицииРамиль Аскаровназначен на должность прокурора Миякинского района Башкирии сроком на пять лет.