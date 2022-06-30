Клинцы, Брянская область, 30 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб военнослужащий Михаил Якубович, сообщает 30 июня Клинцовская городская администрация Брянской области.

Свеча

Михаил Якубович родился 3 января 1981 года в селе Макаричи Красногорского района Брянской области. С мая 1999 года по ноябрь 2000 года проходил военную службу в Республике Молдавия в составе контингента Миротворческих сил. В 2008 году окончил Брянский филиал Московского университета МВД РФ. Неоднократно находился в служебных командировках и выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона.

В конце мая 2022 года Михаил Якубович заключил контракт для прохождения военной службы в войсковой части Клинцов на должность старшего водителя миномётного взвода миномётной батареи. Погиб военнослужащий 21 июня.