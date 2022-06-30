Донецк, 30 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Ясиноватой. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 10:25 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. По городу выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали населённые пункты Красный Партизан и Александровка.