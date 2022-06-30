Москва, , 18:52 — REGNUM Казахстанскому политзаключенному Ермеку Тайчибекову не дают возможности совершать покупки в тюремном магазине и блокируют его спецсчёт. Об этом 30 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Тайчибеков подвергается в тюрьму сильному давлению. Его посадили в «стакан», в штрафной изолятор, ему отказываются предоставлять средства со специального счёта для покупок в тюремном магазине», — заявил политолог.

По словам Безпалько, друзья и родственники перечисляли Тайчибекову ежемесячно 15 000 тенге (примерно 1700 российских рублей — ИА REGNUM), но администрация магазина утверждала, что денег на счёту у Ермека Тайчибекова нет.

«Позже администрация магазина призналась, что Ермеку отказывали не из-за нарушения режима, а по другим причинам, в общем, из желания оказать на него давление. Напомню, что Тайчибеков похудел на 40 килограмм», — сообщил Безпалько.

Напомним, что казахстанский симпатизант России, блогер Ермек Тайчибеков был приговорён в декабре 2021 года к 11 годам заключения строгого режима после интервью российским СМИ.