Москва, 30 июня, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Казахстанскому политзаключенному Ермеку Тайчибекову не дают возможности совершать покупки в тюремном магазине и блокируют его спецсчёт. Об этом 30 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политологБогдан Безпалько.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Тайчибеков подвергается в тюрьму сильному давлению. Его посадили в «стакан», в штрафной изолятор, ему отказываются предоставлять средства со специального счёта для покупок в тюремном магазине», — заявил политолог.

По словам Безпалько, друзья и родственники перечисляли Тайчибекову ежемесячно 15 000 тенге (примерно 1700 российских рублей — ИА REGNUM), но администрация магазина утверждала, что денег на счёту у Ермека Тайчибекова нет.

«Позже администрация магазина призналась, что Ермеку отказывали не из-за нарушения режима, а по другим причинам, в общем, из желания оказать на него давление. Напомню, что Тайчибеков похудел на 40 килограмм», — сообщил Безпалько.

Напомним, что казахстанский симпатизант России, блогер Ермек Тайчибеков был приговорён в декабре 2021 года к 11 годам заключения строгого режима после интервью российским СМИ.