Таллин, , 11:08 — REGNUM

Яйца в упаковке moritz320

Происходящее на Украине сильно повлияло на пищевой сектор Эстонии, так как произошел взрывной рост цен на кормовое сырье. Об этом эстонскому изданию Maaleht сообщил руководитель местной компании-производителя яиц Dava Foods AS Владимир Сапожнин.

Корм в себестоимости куриных яиц составляет 70%, поэтому многократный рост цен на кормовое сырье отражается и на цене яиц, признал он.

Если еще полтора года назад тонна кормовой пшеницы стоила примерно 140-150 евро, то к сегодняшнему дню цена поднялась до 350-360 евро. «Так как Украины и России нет на рынке зерновых, то невозможно прогнозировать, на какую высоту может взлететь цена», — предупредил он.

Компания DAVA Foods подняла цену на яйца Eggo дважды — в начале 2022 года, а также в апреле. Отпускные цены выросли по сравнению с началом года на 40-50%, что для конечного потребителя означает рост примерно на 70%.

Также влияет на пищевую промышленность, в том числе и производство яиц, цена на энергоносители и вспышка птичьего гриппа в начале года в ряде стран Европы. «После начала военных действий на Украине все только усугубилось с невероятной скоростью и тяжелыми последствиями для яичного производства в Европе», — отметил Сапожнин.

Из-за событий на Украине уже сейчас в Европе ощущается определенный дефицит яиц. Такая ситуация повышает, по словам руководителя DAVA Foods, цену на яйца во всех соседних странах. Помимо Европы, Украина снабжала своей продукцией и страны Ближнего Востока.