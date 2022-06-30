Абакан, 30 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в республиканском правительстве.

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С начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 350 носителей коронавируса. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,7; за неделю — 1,0.

Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 47 (-10) ковид-пациентов, в стационаре — 26 (-3). Один заболевший — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Хакасии было выявлено 13 носителей коронавируса, выздоровели 11 человек.