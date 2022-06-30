Москва, 30 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В России сохраняются риски дальнейшего падения спроса на бытовую технику и электронику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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По его словам, если экономическая политика в РФ продолжит развиваться по инерции, а геополитическая конфронтация и санкционное давление будут усиливаться, то в стране могут серьезно упасть потребительская и деловая активность. Кроме того, есть риски сильного снижения реальных располагаемых доходов населения и платежеспособного спроса.

«В этих условиях короткие периоды всплеска спроса на бытовую технику в основном перед государственными праздниками — наиболее существенный подъем спроса следует ожидать в конце осени — начале зимы – могут чередоваться длительными периодами спада», – сказал Мастеров.

По его словам, динамика спроса в среднем, скорее всего, покажет негативный тренд.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, какая бытовая техника и электроника могут подорожать в РФ сильнее всего.