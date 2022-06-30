* Талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 30 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили сотрудникам программы вакцинации против полиомиелита начать прививочную кампанию в провинции Кандагар. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх».

Michael O'Connor Кандагар

По словам источников, 29 июня директор департамента общественного здравоохранения провинции сказал сотрудникам программы, что они не должны начинать кампанию по вакцинации.

28 июня кампания по вакцинации была начата в пункте перед офисом губернатора Кандагара. Но на следующий день сотрудники программы вакцинации не были допущены к работе.

Пока не ясно, почему талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановили программу вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, Афганистан, по данным ВОЗ, одна из двух стран, где полиомиелит не искоренен полностью. 27 июня в стране стартовал пятый тур вакцинации против полиомиелита.

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