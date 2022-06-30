Рига, , 11:05 — REGNUM

Сейм Латвии Saeima

Представленный в Рижской думе «Руский союз Латвии» будет противостоять попыткам изменить исторические названия улиц, связанных с периодом русской истории этих мест. Об этом депутат Рижской думы от партии Владимир Бузаев сообщил на странице «Руского союза Латвии» в социальных сетях.

Он напомнил, что пока законодательному органу власти в Риге удается сохранить здравомыслие в этом вопросе и не идти на поводу у политиков-русофобов: «Пока правящим партиям в Рижской думе удается сохранить в части переименований улиц несвойственное им в других вопросах здравомыслие. Переименовали только кусочек улицы Антонияс, где единственным «жильцом» является российское посольство».

Однако, добавил он, «на думу давят многие чрезвычайно активные граждане, требующие переименовать все «русское». Конкретно: улицы Маскавас, Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Криеву, Лермонтова, Эйзенштейна, Келдыша и Сахарова».

Депутат напомнил, что улица Московас («Московская») называется так уже 200 лет. К тому же улица — вторая в в столице Латвии по длине и на ней проживают несколько десятков тысяч человек в сотнях зданий. Поменять на ней все таблички, если дума проголосует за переименование, может обойтись городской казне в серьезную сумму, добавил он.

«Мы, конечно, будем голосовать против любых переименований. Но наших голосов может не хватить», — предупредил Бузаев.