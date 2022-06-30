Москва, , 11:05 — REGNUM Российские авиакомпании обратились в Министерство транспорта с просьбой отменить новые правила пропуска пассажиров через границу, пишет «Коммерсант».

В аэропорту Цитата из к/ф «Терминал». Реж. Стивен Спилберг. 2004. США

Согласно новым правилам, перевозчики ответственны за охрану и содержание в аэропортах иностранных граждан, получивших отказ во въезде в Россию.

По мнению главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, перевозчик не имеет права ограничивать свободу передвижения человека и возможности привлекать охранные предприятия для его защиты.

Также отмечается, что ситуация создает путаницу в распределении расходов между перевозчиками и аэропортами. Так, «Уральские авиалинии» обеспечивают проживание «невъездных», а аэропорты — питание и обратный билет.

«Центр управления наземным обслуживанием Внуково 17 июня уведомил руководителей авиакомпаний о новой услуге по содержанию не пропущенных в Россию пассажиров международных рейсов — за две тысячи рублей в сутки без учета питания и НДС. Собеседники в компаниях отметили, что сейчас это обходится им в три-четыре раза дешевле», — уточнили в издании.