Москва, 30 июня 2022, 11:04 — REGNUM Ситуация на российском фармацевтическом рынке остаётся стабильной, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по итогам совещания с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций.
По данным ведомства, движение поставок лекарств из Европы осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объёме.
Представителей фармкомпаний отметили спад ажиотажный спрос на отдельные препараты, наблюдавшийся весной 2022 года. Они связывают это с наполнением рынка и сезонным спадом покупательского спроса в отпускной период.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, зарубежные лекарственные препараты не исчезнут из-за санкций.
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