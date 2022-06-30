Москва, , 11:03 — REGNUM В РФ в первую очередь будут дорожать те виды электроники, которые в наименьшей степени представлены российскими моделями, а также моделями из дружественных стран, например из Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Рост цен

«В большей степени это касается высокотехнологичной электроники. Что касается бытовой техники, то здесь сложно давать какие-то прогнозы, поскольку неясно, поставки какой техники могут быть быстро налажены в рамках схем параллельного импорта, — сказал Мастеров. — Сохраняются неясности и с той техникой, которая производится на территории России, поскольку значительная часть производства зависит от импортных комплектующих. Скорее следует ожидать, что в условиях удорожания как импорта, так и производства на территории России, а также сокращения платежеспособного спроса со стороны населения, акцент в поставках будет сделан на модели бюджетного класса. В то же время дорогие, качественные модели поставляться либо вообще не будут, либо будут идти очень ограниченным количеством по высоким ценам».

Соответственно, как пояснил Мастеров, такие позиции будут еще дороже и дефицитнее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что по мере того как российские ретейлеры будут истощать старые запасы бытовой техники и электроники, не исключено усиление дефицита по целому ряду товарных позиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказал, когда в РФ будет скачок спроса на бытовую технику