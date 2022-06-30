Чебоксары, , 11:03 — REGNUM За год в Чувашии количество объектов недвижимости без правообладателей сократилось на 20 тыс. единиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росреестра по республике.

Одуванчиковое поле Наталия Николаева © ИА REGNUM

Речь идёт о вступившем год назад федеральном законе о выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, которые предоставляет возможность в упрощённом порядке снимать с учёта объекты (полученные до 1998 года), прекратившие существование. Данным правом наделили органы власти.

В ведомстве отмечают, что с момента действия закона в Чувашии снят с учёта 951 объект. В то же время 4 134 правообладателя воспользовались правом самостоятельно подавать документы на регистрацию прав, возникших до 1998 года.

«В Чувашии почти 22% объектов недвижимости в ЕГРН находятся без зарегистрированных прав. Из-за отсутствия в реестре сведений о правах ранее учтённых объектов невозможно установить полные и достоверные сведения обо всей недвижимости, находящейся в республике», — говорит заместитель руководителя управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов .

По его словам, новый закон позволяет это исправить, а также исключить из ЕГРН неактуальные данные об объектах, прекративших существование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за год на 26,3 тыс. сократилось число земельных объектов без прав в ЕГРН, но предстоит найти собственников ещё 164 тысяч земельных участков.

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