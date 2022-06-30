Москва, 30 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Москве принимают заявки экспортеров на участие в международных выставках 2022 года. Об этом 30 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, городские экспортеры будут представлять свою продукцию и услуги под брендом Made in Moscow в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Турции. Все организационные затраты возьмет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).

«Для московских предпринимателей участие в зарубежных выставках — эффективный инструмент продвижения своих товаров, поиска новых покупателей и деловых партнеров. На осень запланировано проведение сразу четырех крупных отраслевых мероприятий в разных странах. Представители столичного бизнес-сообщества смогут презентовать проекты под брендом Made in Moscow», — сказала Сергунина.