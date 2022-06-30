Сеул, 30 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Студия Paramount Pictures снимет новую версию южнокорейского фильма «Гангстер, коп и дьявол». Об этом сообщил портал Starbust 29 июня.

Кадр из трейлера Фильм «Гангстер, коп и дьявол» режиссёра Ли Вона Тхэ

В предстоящем ремейке главную роль исполнит актёр Ма Дон-сок, сыгравший в оригинальной ленте, а одним из продюсеров выступит Сильвестр Сталлоне. Дата выхода картины в настоящий момент неизвестна.

Напомним, «Гангстер, коп и дьявол» рассказывает о серийном убийце, гангстере и полицейском, охотящихся друг на друга. Премьера оригинального фильма состоялась в мае 2019 года.