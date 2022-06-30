Москва, 30 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. По мере исчерпания российскими ретейлерами старых запасов бытовой техники и электроники не исключен дефицит по целому ряду товарных позиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

QuoteInspector Рост цен

«Возможно, в осенне-зимний период 2022 года следует ожидать некоторого скачка потребительского спроса в связи с приближением новогодних праздников, — сказал Мастеров. — Также по мере исчерпания запасов товаров на складах и перебоев в новых поставках нельзя исключать дефицита по ряду товарных позиций. Это будет оказывать инфляционное давление на соответствующие рынки. Использование новых логистических схем в рамках параллельного импорта также будет давить на себестоимость и цену бытовой техники и электроники».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, что пока в России не наблюдается предпосылок для серьезного оживления спроса на электронику и бытовую технику.