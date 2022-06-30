Париж, , 11:02 — REGNUM Во Франции энергетическая компания TotalEnergies должна официально объявить о снижении стоимости литра бензина на всех своих станциях, сообщает Le Figaro

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Эта мера будет применяться с 1 июля и на время летних каникул, то есть до 31 августа. Скидка составит 12 центов за литр бензина. Объявленная в апреле скидка составляла 10 центов.

Скидка в 12 центов суммируется со скидкой в 18 центов за литр, установленной правительством Франции.

Напомним, ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал компанию приложить «дополнительные усилия» для автомобилистов в преддверии праздников.