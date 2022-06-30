Воронеж, 30 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Воронежский адвокат подозревается в совершении мошенничества в отношении своего подзащитного. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 30 июня. Уголовное дело в отношении 53-летней женщины возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по региону.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

По предварительной версии следствия, в ноябре 2021 года адвокат сообщила своему клиенту, который проходил обвиняемым по уголовному делу, о наличии обширных связей и возможности решить вопрос о назначении судом приговора, не связанного с лишением свободы. Для этого подзащитный должен был передать адвокату 300 тыс. рублей, якобы для передачи третьим лицам. В декабре адвокату была передана требуемая сумма, деньги она потратила по своему усмотрению.

Женщина попала в оперативную разработку сотрудников УФСБ России по Воронежской области, материалы были предоставлены следователю СК. По результатам их рассмотрения было принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас адвокат сама находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тольятти бывшего адвоката обвинили в организации преступного сообщества, в состав которого входило около 30 человек. Его участники, как полагает следствие, занимались незаконной банковской деятельности, доход от которой следователи оценили в 150 млн рублей, и отмыванием преступных доходов.