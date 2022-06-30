Луганск, 30 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На протяжении десяти недель с начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате 1019 обстрелов со стороны киевских боевиков погибло 69 человек, включая трёх детей. Об этом 30 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Отмечается, что в течение десяти недель с 17 февраля 2022 года представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано 1019 обстрелов территории республики, при которых применялось тяжелое вооружение.

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) за вышеуказанный период стали 276 мирных жителей, из которых 69 человек погибли и 207 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибло и девятнадцать детей получили ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это период по ЛНР со стороны ВСУ было выпущено 10 346 боеприпасов различного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент артиллеристы вооружённых украинских формирований обучаются стрельбе из полевых гаубиц L119 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS на полигоне Солсбери-Плейн, который находится на юге Британии.