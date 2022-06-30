Лондон, , 11:00 — REGNUM После публикации официального доклада о том, что «морально несостоятельные миллиардеры используют Великобританию в качестве банковской ячейки», министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не согласилась с тем, что правительство страны действует слишком медленно в борьбе с отмыванием российских денег. Об этом 30 июня сообщает Financial Times.

Полиция Великобритании (сс) King's Church International

Доклад комитета по иностранным делам отмечает, что риторика правительства «не сопровождалась конструктивными действиями», и называет «позорным» то, что потребовался международный конфликт, чтобы «побудить правительство к действиям».

«Нежелание правительства разработать законодательство, препятствующее потоку российских денег, напрямую способствовало тому, что Великобритания стала убежищем для коррупционеров», — говорится в докладе.

Выступая на саммите НАТО, Лиз Трасс отвергла эти претензии и заявила: «Мы действовали так быстро, как только могли».

«Мы как страна ввели санкции против большего числа физических и юридических лиц в России, чем любое другое правительство в мире», — сказала она в интервью каналу Sky News.

В докладе делается вывод, что существующие меры по противодействию «грязным российским деньгам» в Великобритании недостаточны, и содержится призыв к дополнительному финансированию Национального агентства по борьбе с преступностью и Управления по борьбе с крупными финансовыми махинациями.

«Без необходимых средств и ресурсов правоохранительные органы беззубы», — говорится в докладе.

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