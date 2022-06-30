Лондон, 30 июня 2022, 11:00 — REGNUM После публикации официального доклада о том, что «морально несостоятельные миллиардеры используют Великобританию в качестве банковской ячейки», министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не согласилась с тем, что правительство страны действует слишком медленно в борьбе с отмыванием российских денег. Об этом 30 июня сообщает Financial Times.

Полиция Великобритании
Полиция Великобритании
(сс) King's Church International

Доклад комитета по иностранным делам отмечает, что риторика правительства «не сопровождалась конструктивными действиями», и называет «позорным» то, что потребовался международный конфликт, чтобы «побудить правительство к действиям».

«Нежелание правительства разработать законодательство, препятствующее потоку российских денег, напрямую способствовало тому, что Великобритания стала убежищем для коррупционеров», — говорится в докладе.

Выступая на саммите НАТО, Лиз Трасс отвергла эти претензии и заявила: «Мы действовали так быстро, как только могли».

«Мы как страна ввели санкции против большего числа физических и юридических лиц в России, чем любое другое правительство в мире», — сказала она в интервью каналу Sky News.

В докладе делается вывод, что существующие меры по противодействию «грязным российским деньгам» в Великобритании недостаточны, и содержится призыв к дополнительному финансированию Национального агентства по борьбе с преступностью и Управления по борьбе с крупными финансовыми махинациями.

«Без необходимых средств и ресурсов правоохранительные органы беззубы», — говорится в докладе.

Читайте ранее в этом сюжете: Трасс рассказала о последствиях для глобального мира ситуации на Украине