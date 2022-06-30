Хабаровск, 30 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Хабаровске двое мужчин лишились 9,3 млн рублей — они попались на мошеннические схемы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому края.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

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Почти 3,3 млн рублей выманили мошенники у 45-летнего мужчины. Ему позвонил «сотрудник банка» и сказал, что на его имя оформлен кредит, а чтобы отменить операцию, необходимо взять займ и перевести деньги на «резервные счета». Потерпевший выполнил требование, а после получения денег мошенники перестали выходить на связь.

Второй местный житель перевел на «безопасные счета» 6 млн рублей. Обман происходил по известной схеме: звонок из банка, сообщение о взятом кредите, настоятельные просьбы оформить реальные займы. Чтобы отправить «банкирам» такую крупную сумму, мужчина обошёл три торговых центра с банкоматами.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области 30 июня сообщает подробности уголовного дела по факту мошенничества: доверившись злоумышленникам, 50-летняя жительница областного центра в течение нескольких дней переводила телефонным аферистам свои сбережения.