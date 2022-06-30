Москва, , 11:00 — REGNUM Российский волейболист Дмитрий Мусэрский подписал новый контракт с японским клубом «Сантори Санбёрдс». Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Отмечается, что контракт 33-летнего игрока с японским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Мусэрский выступает за «Сантори Санбёрдс» с 2018 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Японии и серебряным призёром клубного чемпионата Азии.

В составе сборной России Мусэрский является победителем Кубка мира (2011), Олимпийских игр (2012), чемпионата Европы (2013) и Лиги наций (2018). Также на его счету две победы в Мировой лиге (2011, 2013).