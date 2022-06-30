Таллин, , 10:58 — REGNUM Первая ракетка Эстонии и третья ракетка мира Анетт Контавейт досрочно завершила свои выступления на Уимблдонском турнире. Как сообщает национальное телевидение ETV, уже во втором круге она неожиданно проиграла 22-летней немке Юле Немайер, которая занимает 97-е место в мировом рейтинге.

В первом сете шла равная борьба, но немка добилась победы 6:4. а во втором сете игра у эстонки развалилась и она проиграла всухую — 0:6.

Контавейт рассказала, что весной переболела коронавирусом и ощущает последствия до сих пор: «Я хотела вернуться очень быстро и начала тренироваться. Интенсивность была низкой, но я все равно тренировалась ежедневно. Думаю, что именно здесь все пошло наперекосяк».

Накануне Уимблдона Контавейт рассталась со своим многолетним тренером, приведшим ее на вершины мирового рейтинга, россиянином Дмитрием Турсуновым.