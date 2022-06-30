Жатай, Якутия, 30 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В посёлке Жатай Якутского городского округа горячую воду подают только по вечерам, в выходные дни — с полудня. Такие меры предприняты из-за того, что жители населённого пункта накопили большие долги перед поставщиком услуги, сообщило ИА Sakhaday.

William Warb Кран горячей воды

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«Долги имеются в каждом доме, есть жильцы, у которых есть задолженность в 100 тысяч рублей. Но мало кто собирается оплачивать», — рассказали в МУП «Жатайтеплосеть».

После введения ограничений заплатить долг пришёл только один человек, также отметили там. Самой организации с 10 июня по 1 июля не будут подавать газ из-за долгов. Поставщик топлива готов снабжать услугами горячего водоснабжения только добросовестных плательщиков.

МУП «Жатайтеплосеть» просили предоставить рассчёты по количеству газа для обеспечения горячей водой тех, у кого нет долгов. Не получив этих данных, компания снизила поставляемые объёмы газа до 48,7 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, просроченная задолженность российских потребителей природного газа в 2021 году сократилась на 5,9 млрд рублей, или на 3,3%, и в феврале составляла 172,5 млрд рублей.