Белгород, 30 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Материалы о создании старооскольской школы разведчиков переданы в музей-диораму «Курская дуга. Белгородское направление», сообщила 30 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Пресс-служба УФСБ по Белгородской области Рассекреченный архив

Школа разведчиков была создана в городе Старый Оскол Курской (ныне Белгородской) области 12 мая 1942 года приказом начальника Управления НКВД по Курской области. Она получила название «Старооскольский истребительный батальон № 2», обязанности начальника школы исполнял сотрудник УНКВД по Курской области, старший лейтенант госбезопасности Виталий Кремлёв.

Подразделение готовило квалифицированных разведчиков для работы на фронте и в тылу врага, выявлению немецких шпионов, агентов германской разведки и тех, кто намеревался перейти на сторону фашистских захватчиков.

«Курсанты школы активно участвовали в формировании и организации деятельности партизанских отрядов, осуществлявших боевые действия в тылу противника. Рассекреченное дело содержит уникальные документы с директивами НКВД СССР, а также приказы руководства территориального органа по работе разведшколы. Указанные материалы отражают объективные данные о деятельности советских спецслужб в годы Великой Отечественной войны», — объяснила Оксана Ищенко.

В составе школы разведчиков было 50 человек — в основном бойцы истребительных батальонов и патриотично настроенные граждане.