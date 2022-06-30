В музей-диораму Белгорода передали архивы о школе разведчиков
Белгород, 30 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Материалы о создании старооскольской школы разведчиков переданы в музей-диораму «Курская дуга. Белгородское направление», сообщила 30 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.
Школа разведчиков была создана в городе Старый Оскол Курской (ныне Белгородской) области 12 мая 1942 года приказом начальника Управления НКВД по Курской области. Она получила название «Старооскольский истребительный батальон № 2», обязанности начальника школы исполнял сотрудник УНКВД по Курской области, старший лейтенант госбезопасности Виталий Кремлёв.
Подразделение готовило квалифицированных разведчиков для работы на фронте и в тылу врага, выявлению немецких шпионов, агентов германской разведки и тех, кто намеревался перейти на сторону фашистских захватчиков.
В составе школы разведчиков было 50 человек — в основном бойцы истребительных батальонов и патриотично настроенные граждане.