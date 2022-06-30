Москва, , 10:56 — REGNUM Законопроект о передаче земель из фонда перераспределения земель внесло в Госдуму Госсобрание Якутии, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы обратили внимание на то, что сейчас законодательством не предусмотрен отдельный порядок предоставления земельных участков, включенных в фонд перераспределения земель. Несмотря на то, что фонд предназначен для перераспределения земель, он осуществляет данную функцию не в полной мере, так как после передачи в собственность земель, полученных в аренду, в фонде не остается оборотных земель, указали парламентарии.

Предлагается исключить возможность отчуждения арендованных земельных участков, находящихся в фонде перераспределения земель, путем выкупа. Вместе с тем, предлагается прописать, что земельные участки из фонда перераспределения земель могут предоставляться в безвозмездное пользование.

«Предлагаемые проектом федерального закона изменения будут способствовать развитию оборота земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в фондах перераспределения земель, и решению проблемы перераспределения земель между лицами, не использующими земли по их целевому назначению, и лицами, желающими получить земельные участки для работы в сельскохозяйственном производстве», — отмечают авторы инициативы.

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