Бухарест, 30 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В рамках масштабной спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью Румынии, в Бухаресте, а также семи уездах страны были арестованы 38 человек, обвиняемых в присвоении средств из государственного бюджета. Об этом 30 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Victor Арест

По версии следствия, арестованные могут быть причастны к незаконному получению денег в рамках программы Start Up Nation, распределяемых среди частных предприятий Румынии. Предполагается, что всего из соответствующих фондов было похищено более 1,5 млн леев ($370 тыс.).

Проводится расследование. Если вина арестованных граждан будет полностью доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале масштабной спецоперации по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.