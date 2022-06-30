Москва, 30 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Казахстанского диссидента Ермека Тайчибекова угрожают убить в тюрьме. Об этом ИА REGNUM 30 июня сообщил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Фото со страницы vk.com Ермек Тайчибеков

«Сотрудники охраны тюрьмы, в которой находится Тайчибеков, открыто заявили ему, что в случае каких-либо беспорядков в стране или при ином удобном случае они убьют его, имитируя попытку к бегству», — заявил эксперт.

Напомним, что казахстанский правозащитник, блогер Ермек Тайчибеков был приговорён судьёй Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианой Джузбаевой к 11 годам заключения строгого режима после интервью российским СМИ.