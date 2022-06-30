Сеул, 30 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Южной Корее в мае 2022 года вырос за месяц на 0,8%, до 117,1 пункта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Согласно опубликованным данным, показатель вновь начал расти после месячного спада. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 7,1%.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,1%, в строительной отрасли — на 5,9%.

Производство в сфере услуг выросло на 1,1% под влиянием антиковидных ограничений, инвестиции в производственные мощности — на 13%, однако розничные продажи, напротив, сократились на 0,1%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.