Иркутск, 30 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 30 июня сообщает подробности уголовного дела по факту мошенничества: доверившись злоумышленникам, 50-летняя жительница областного центра в течение нескольких дней переводила телефонным аферистам свои сбережения.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Офицерам женщина рассказала, что несколько дней назад к ней на телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. В разговоре лжесотрудница сообщила о том, что неизвестные лица пытаются снять с ее счета денежные средства, а также пытаются оформить на ее имя займы.

Для пресечения якобы преступного умысла, лжесотрудник банковской сферы потребовала перевести все имеющиеся у нее денежные средства на «безопасный» счет с целью сохранения своих накоплений.

Под четким руководством аферистов, женщина последовала указанной ей инструкции. На этом злоумышленники не успокоились, и уже на следующий день сообщили потерпевшей что кто-то пытается оформить на ее имя кредит, и в целях безопасности ей необходимо самой оформить заявку. В течение нескольких дней женщина переводила взятые в кредит денежные средства, и после обналичивая, совершала переводы на указанные злоумышленниками счета.

В ходе дачи объяснения следователям, потерпевшая рассказала, что знала о подобных фактах мошенничества, но все равно доверилась злоумышленникам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о задержании о задержании вероятного серийного мошенника.

По версии следствия, вначале года житель областного центра создал аккаунт в социальной сети, обещая прибыль, получаемую якобы от выигрышей на спортивных ставках и торговли криптовалютой на биржевых рынках.

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